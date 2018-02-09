«Яндекс» начал продюсировать фильмы

У российской интернет-компании «Яндекс» появился собственный продюсерский центр в рамках дочерней структуры по медиасервисам. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсерский центр будет «финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии "Яндекса", продвигать фильмы разных жанров».

Сервисы «Яндекса» уже выступают сопродюсерами фильма «Селфи» производства «Арт пикчерс студио» и компании «Кинослово», а также музыкального ток-шоу #наМузыке.

Продюсерский центр участвовал в финансировании съемок ленты «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко. Создатели фильма – компания «Новые люди», Фонд кино и прокатчик Sony Pictures – скоро запустят промокампанию в поддержку картины.