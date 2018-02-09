Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему его страна не может вступить в НАТО

Бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко считает, что его страна не может вступить в НАТО не из-за состояния армии, а по ряду других, «гражданских причин».

Министр уверен, что Незалежной не стать членом альянса из-за отсутствия «справедливого правосудия», «нормальных выборов», прозрачности бюджетного финансирования, антикоррупционной политики.

«Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии, мы бы уже давно были там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами», – сказал Гриценко в эфире телеканала NewsOne.