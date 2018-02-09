Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему его страна не может вступить в НАТО

Андрей Аркадьев
01:58 09.02.2018
Глава ведомства уверен, что альянс с уважением относится к украинской армии.
Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему его страна не может вступить в НАТО
Фото: Alfredas Pliadis/ Xinhua/ Globallookpress

Бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко считает, что его страна не может вступить в НАТО не из-за состояния армии, а по ряду других, «гражданских причин».

Министр уверен, что Незалежной не стать членом альянса из-за отсутствия «справедливого правосудия», «нормальных выборов», прозрачности бюджетного финансирования, антикоррупционной политики.

«Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии, мы бы уже давно были там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами», – сказал Гриценко в эфире телеканала NewsOne.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В России испытали новые плазменные двигатели
Дата08.02.2018, 20:58
В России испытали новые плазменные двигатели
Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира на Олимпиаде
Дата09.02.2018, 09:19
Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира на Олимпиаде
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российских спортсменов
Дата07.02.2018, 22:58
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российских спортсменов
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Дата08.02.2018, 17:38
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Дата09.02.2018, 08:34
Так мог только Чапаев: малоизвестные факты из жизни человека-легенды
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
09:09 Спорт
Видео
Президент WADA: решение CAS по россиянам стало приятной новостью
08:43 В стране и мире
Правительство США прекратило свою работу
08:29 Спорт
Российские керлингисты одержали вторую победу подряд на Олимпиаде
04:18 В стране и мире
Видео
Немецкий депутат предложил Киеву принять итоги референдума в Крыму
03:47 В стране и мире
Видео
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире Видео
В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Универсальный уничтожитель: каким будет новый пулемет российской армии
Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара Видео
Надписи на кириллице: ученые раскрыли тайну упавшего на Перу огненного стального шара
На Украине погиб дизайнер, который высмеивал в соцсетях смерть российского летчика Видео
На Украине погиб дизайнер, который высмеивал в соцсетях смерть российского летчика
Опубликовано видео задержания главы правительства Дагестана и двух его заместителей Видео
Опубликовано видео задержания главы правительства Дагестана и двух его заместителей
Опубликованы впечатляющие кадры сооружения железнодорожных пролетов Крымского моста Видео
Опубликованы впечатляющие кадры сооружения железнодорожных пролетов Крымского моста
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.