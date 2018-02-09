Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Петербурге: видео

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся пассажирский автобус. Кадры пожара публикуют очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Возгорание произошло на Малой Балканской улице между Дунайским проездом и Пловдивской, всего в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.

В горящем автобусе находились пассажиры, однако все они успели выбежать на улицу, никто не пострадал. На место пожара прибыли два расчета, они потушили пламя в течение десяти минут. Устанавливается причина возгорания.