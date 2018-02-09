Индекс Dow Jones обвалился более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones опустился на 1 032 пункта до отметки 23 860, пишет Associated Press.

Индекс электронной биржи NASDAQ также упал на 274 пункта до 6 777, а индекс широкого рынка S&P 500, включающий в себя около 500 самых крупных компаний США, понизился на 100 пунктов – до 2 581.

Шестого февраля Dow Jones рухнул на 1 175 пунктов, поставив абсолютный рекорд падения.