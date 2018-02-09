Запущенный в космос Tesla Roadster включен в каталог спутников

Автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции главы SpaceX Илона Маска, отправленный в космос с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, включен в официальный каталог спутников. Об этом сообщило космическое командование ВВС США.

«Да. Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», – написала пресс-служба американского военного ведомства в Twitter.

Машина Маска значится как спутник TESLA ROADSTER/FALCON 9H под номером 43205.

Напомним, 6 февраля с мыса Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy. На ее борту находился бордовый электрокар Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем. Ракета вынесла на орбиту автомобиль Маска под песню Дэвида Боуи «Space Oddity».