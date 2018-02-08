Жилой дом горит в центре Мурманска: видео
Тревожные службы оперативно прибыли на место происшествия.
Видео: Алексей Гладких/ YouTube
Пожар площадью 150 квадратных метров возник в многоэтажке в центре Мурманска.
Инцидент произошел в доме № 10 по улице Володарского, пламя охватило сразу две квартиры на втором и третьем этажах, пишет ГУ МЧС по Мурманской области. Произошло обрушение перекрытий.
На место происшествия оперативно прибыли тревожные службы, жильцы дома эвакуированы, пожарники тушат пламя. Один человек пострадал, он доставлен в больницу.
Обстоятельства ЧП выясняются.