На параде в Пхеньяне показали баллистическую ракету Hwasong-15

В рамках военного парада, который состоялся в Пхеньяне за день до открытия Олимпиады в Южной Корее, зрителям продемонстрировали межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Она, по заверениям военного руководства Северной Кореи, может достичь материковой части Соединенных Штатов.

«Мы обязаны предостеречь агрессоров, которые могут попытаться нарушить или высмеять наше достоинство и суверенность хотя бы на 0,001 мм», – приводит слова выступавшего на параде лидера КНДР Ким Чен Ына агентство Yonhap.

Он также добавил, что этот парад должен продемонстрировать всем, что Северная Корея – военная держава мирового уровня.

Тем не менее, как отмечают официальные лица Южной Кореи и Соединенных Штатов, парад в этом году оказался короче предыдущего, который прошел 15 апреля 2017 года и продлился полтора часа по сравнению с почти тремя часами в прошлый раз.