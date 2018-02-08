Лифты застряли, люди в панике: здание украинских «Вестей» загорелось после обысков

В редакции украинских «Вестей» неожиданно произошло сильное задымление. Об этом сообщает само пострадавшее издание на своем сайте.

По свидетельствам очевидцев, сирена сработала быстро и всего через несколько минут в бизнес-центр, где располагается редакция, прибыли сотрудники МЧС.

«Вонь ужасная, дышать просто нечем. Из-за того, что лифты не работают, приходится спускаться пешком. Вы представляете - спускаться в дыму 30 этажей?» - сообщил один из очевидцев.

Кроме того, из-за задымления на уровне 13-го этажа в здании был заблокирован лифт с людьми. Выйти из него не представляется возможным, в связи с чем людей охватывает паника.

Утром того же дня главный редактор украинской газеты «Вести» Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыски в офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга. Она добавила, что следователь военной прокуратуры Виталий Опанасенко угрожал журналистам, силовики не пускали их на работу, ломали двери с помощью болгарок и выносили вещи.