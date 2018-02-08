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Точную копию легендарного петровского парусника создадут в России

Павел Кутаренко
18:47 08.02.2018
Точную копию легендарного петровского линкора «Полтава» воссоздают мастера в Санкт-Петербурге.

Резные барельефы, огромная грот-мачта, паруса и даже пушки парусника – абсолютно все точно такое же, как три столетия назад.

В 1712 году, когда первенец Балтийского флота линкор «Полтава» спустили на воду, это был самый большой и современный парусник России. Три века спустя в Петербурге воссоздают его точную копию.

Работа над резным декором еще идет, мастерам нужно вырезать более двух сотен элементов. Их облик срисовывают со старинных гравюр.

«Сложность в том, что это дуб. Материал очень сложный, хрупкий, твердый, ведет себя непредсказуемо», – рассказал резчик по дереву Анатолий Жаров.

На постройку всего корабля уйдет тысяча кубометров дуба и лиственницы. Древесину надлежащего качества искали по всей стране.

Корабелам все-таки приходится отходить от технологий  трехвековой давности. «Полтава» – первый за последние 70 лет деревянный корабль, чьи техтребования одобрил Российский морской регистр.

То есть, парусник будет отвечать всем современным нормам безопасности, поэтому здесь намного больше металла, чем у оригинала.

Петровскую «Полтаву» построили за три года, правда, над ней работали 1500 человек. Над копией корабля сейчас трудятся всего 80 мастеров, работа идет медленнее, но и требования к современному паруснику куда жестче.

«Это музей, который может работать на полную катушку как корабль. Действующие орудия, которые стреляют, действующие шпили, которые могут крутить трос, действующие рангоут и паруса, которые можно будет поставить», – рассказал главный строитель проекта «Полтава» СХН Михаил Плеханов.

Спустить на воду корабль планируют весной, а полностью достроить – в следующем году.

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