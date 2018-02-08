Опасные «рычаги»: почему Пентагон делает ставку на ядерные ракеты морского базирования
Соединенные Штаты Америки намерены разрабатывать крылатые ракеты морского базирования, чтобы иметь рычаг воздействия на Россию в переговорах, связанных с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД – прим. ред.). Об этом прямо заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в конгрессе.
Как рассказал еженедельнику «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Александр Леонков, подобные заявления главы Пентагона являются продолжением опубликованной 2 февраля новой военной доктрины Штатов. Аналитик уверен, что ставка США на ракеты морского базирования таит в себе опасность.
«Сейчас у ВМС США на вооружении находится около 7500 крылатых ракет, которые в соответствии с НЯД (новая ядерная доктрина) могут быть оснащены ядерными боеголовками малой мощности. С учетом программ по разработке крылатых ракет воздушного и наземного базирования количество КРЯБ (крылатых ракет с ядерными боеголовками) может возрасти до 15–20 тысяч единиц, и это не считая баллистических ракет и атомных бомб США и их союзников», – отметил эксперт. Читать далее...