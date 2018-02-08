Опасные «рычаги»: почему Пентагон делает ставку на ядерные ракеты морского базирования

Соединенные Штаты Америки намерены разрабатывать крылатые ракеты морского базирования, чтобы иметь рычаг воздействия на Россию в переговорах, связанных с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД – прим. ред.). Об этом прямо заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в конгрессе.

Как рассказал еженедельнику «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Александр Леонков, подобные заявления главы Пентагона являются продолжением опубликованной 2 февраля новой военной доктрины Штатов. Аналитик уверен, что ставка США на ракеты морского базирования таит в себе опасность.