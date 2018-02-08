Американский военный готов помочь семье погибшего в Сирии Романа Филипова

Бывший член экипажа самолета Военно-воздушных сил Национальной гвардии США Стив Сола из штата Аризона выразил желание помочь семье Романа Филипова.

«С большим интересом ознакомился с материалами о майоре Филипове и очень опечален произошедшим. Может быть, есть какой-нибудь честный фонд по сбору денежных средств в поддержку его семьи?» – спросил Сола в письме телеканалу RT.

По его словам, Филипов понимал, каковы были его шансы выжить и как ему следовало поступить – он решил не сдаваться в плен.

«Принять это решение крайне сложно, и я отдаю должное его доблести. Погиб замечательный человек. Жаль, что я не знал его лично», – добавил он.

Сола также заметил, что часто думает о переброшенных в Сирию российских военных и служащих ВКС. Российскую миссию в Арабской Республике он всецело поддерживает «в отличие от американской, ставящей целью смену режима».

Стив Сола прошел войну во Вьетнаме, два года служил артиллеристом, шесть лет – в Военно-воздушных силах Национальной гвардии США. Работал штатным медтехником на самолете С-130. Считает себя русофилом, был в Москве на Параде Победы в 2015 году, собирается посетить Крым.