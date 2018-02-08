В Великобритании освобождены из рабства 200 граждан ЕС

Британская полиция освободила из рабства 200 граждан Евросоюза, которые содержались на цветочной ферме в графстве Корнуэлл. Об этом сообщает BBC.

Большинство освобожденных из рабства людей имеют гражданство Литвы, Болгарии, Румынии и Польши. Предположительно, сотрудники цветочной фермы удерживали их против воли, чтобы использовать в качестве рабочей силы.

Полиция графства совместно с Управлением по борьбе с бандами задержала троих местных жителей, которые подозреваются в этом преступлении. Сами освобожденные мигранты из Евросоюза отправлены в специальный приемный центр и предоставлены заботам Армии спасения и Красного Креста.

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) на Украине провела опрос граждан страны и выяснила, что 20% населения готово согласиться на любую сомнительную работу за рубежом, даже если вероятность попасть в рабство будет велика. О результатах опроса рассказал председатель МОМ Томас Лотар Вайс в Киеве в ходе церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми.