В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

В самопровозглашенной Донецкой народной республике собрали крупнокалиберную снайперскую винтовку. Информацию об этом и видеозапись испытаний оружия публикует Telegram-канал WarGonzo.

Созданный снайперский комплекс получил название «Сепаратист», сообщает канал. Она обладает огромным калибром: боеприпасы для «Сепаратиста» сопоставимы со снарядами для спаренной зенитной установки ЗУ-23.

Как говорится в материале, среди снайперских винтовок «Сепаратист» является самым крупнокалиберным. Прицельная дальность снайперского комплекса составляет около трех километров. Собранная на мощностях ВПК ДНР винтовка практически не имеет отдачи.

Это не первое оружие, произведенное на территории Донецкой народной республики. Например, в прошлом году стало известно о разработке ДНР в сфере стрелкового оружия для нужд фронта – пистолете «Оплот».