Ученые обнаружили в пиве лекарство от опасных болезней

Ксантогумол, который содержится в хмеле (одном из основных ингредиентов пива), может быть полезен людям в борьбе с лишним весом, диабетом и повышенным кровяным давлением. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Орегон, США, их работа опубликована в издании Scientific Reports.

Исследование проводилось на мышах, страдающих лишней массой тела, которых кормили едой с большим содержанием жиров, это должно было имитировать «западную диету» человека. Злоупотребление таким питанием приводит к большому количеству проблем со здоровьем, в том числе к гипертонии и ожирению.

Грызуны, которые получили гидрогенизированные производные ксантогумола, показывали сниженную инсулинорезистентность – фактор, приводящий к диабету второго типа. Также у животных подавлялась восприимчивость к лептину, вызывающему в организме чувство голода.

Как отмечают ученые, это приводило к тому, что подопытные начинали раньше испытывать насыщение и меньше есть, что нивелировало употребление жирной еды.