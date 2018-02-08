«Газпром» повысил оценку инвестиций в «Турецкий поток»

«Газпром» увеличил оценку инвестиций в строительство «Турецкого потока» до семи миллиардов долларов. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на заявление председателя правления компании Андрея Круглова.

По словам Круглова, изначальные оценки стоимости давали число шесть миллиардов, однако они изменились. Председатель правления «Газпрома» не исключил рефинансирования проекта в дальнейшей с выпуском соответствующих облигаций, как это успешно произошло с «Северным потоком».

«Мы не исключаем возможности привлечения проектного финансирования, но, исходя из существующей реальности, скорее всего, "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций», – рассказал Круглов.

Ранее стало известно, что «Газпром» получил разрешение от властей Турции на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток». Одна нитка будет использоваться для нужд турецкого населения, а вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.