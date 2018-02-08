Брэд Питт стал виновником тройной аварии

Брэд Питт попал в ДТП с участием трех автомобилей. Виновником аварии был признан сам 54-летний актер, сообщает британское издание Daily Mail.

Темно-серая Tesla, которой управлял актер, столкнулась с автомобилем Nissan Altima, который, в свою очередь, задел Kia Soul. В результате аварии никто не пострадал – все, кто находился в автомобилях, отделались легкими царапинами.

Участники происшествия не стали устраивать конфликт и решили не вызывать полицию. Голливудский актер сразу же после аварии позвонил своему страховому агенту, спокойно поговорил с остальными участниками ДТП, обменялся с ними личными данными и сфотографировал причиненный машинам урон.

В завершение беседы автолюбители пожали друг другу руки и разъехались.