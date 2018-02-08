Путин признался, что у него нет смартфона

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет смартфона. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, пишет сайт «Комсомольской правды».

«Михаил Валентинович, Вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у Вас нет, видите. А говорите, у всех есть», – сказал Путин, обращаясь к выступавшему ранее главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.

Отмечается, что Ковальчук в своем докладе акцентировал внимание публики на том, что для обработки всего одного голосового сообщения смартфону необходимо столько же энергии, сколько требуется для того, чтобы вскипятить литр воды.

«По поводу кипячения воды: если она чистая, ее кипятить не надо», – сказал Путин.

На заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске президент России призвал отказаться от неэффективных механизмов в науке, а также нацелиться на прорывные проекты и практические результаты. Путин подчеркнул, что от науки государство ждет новых решений, которые изменят качество жизни людей.