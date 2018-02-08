Бастрыкин назвал главную задачу, которую нужно решить в Дагестане

Сегодня, 8 февраля, председатель СК России Александр Бастрыкин с рабочим визитом прибыл в Дагестан, где провел встречу с врио главы республики Владимиром Васильевым. Об этом сказано на сайте ведомства.

В рамках встречи Владимир Васильев поблагодарил главу СК за то, что он нашел в своем плотном рабочем графике время приехать в Дагестан и провести совещание.

«Ваш визит здесь – заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», – сказал Васильев, обращаясь к Бастрыкину.

Он заметил, что сотрудники Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу и Следственного управления по Республике Дагестан многое сделали для обеспечения экономической безопасности в регионе и в целом для безопасности граждан.

«Главная задача – совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, для соблюдения прав граждан», – добавил председатель СК России.

Стороны обсудили ряд важных вопросов взаимодействия, а также дальнейшую работу в направлении противодействия противоправным деяниям.