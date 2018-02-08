Умер актер из фильмов «Белые росы» и «Брестская крепость»

Советский и белорусский актер Геннадий Гарбук скончался на 84-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук сыграл во множестве фильмов, известных советскому, белорусскому и российскому зрителю. В числе его работ популярный советский фильм «Белые росы» и совместная российско-белорусская картина «Брестская крепость».

Прощание с актером состоится 9 февраля на сцене Театра имени Янки Купалы. Гарбук будет похоронен на Аллее Звезд Восточного кладбища в столице Белоруссии.