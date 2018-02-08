Мединский допустил, что «Смерть Сталина» выйдет в прокат

Британский фильм «Смерть Сталина» все же может выйти в прокат в России. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

По словам главы Минкульта, окончательное решение по данному вопросу примет Генпрокуратура.

«Экспертиза если будет положительная, значит, выдадим удостоверение, если нет, не выдадим», – констатировал он.

Напомним, прокатная лицензия у фильма «Смерть Сталина» была отозвана 22 января, всего за два до премьеры, что вызвало широкий резонанс.

Сам министр успел посмотреть картину на предпоказе вместе с режиссерами и публицистами, а также с депутатами и членами общественного совета. Некоторые из зрителей посчитали оскорбительной интерпретацию советской истории в киноленте. В РПЦ фильм назвали непристойным.