Тюлененок остановил машины в Шотландии

Детеныш тюленя выполз на прибрежную дорогу на северо-востоке Шотландии. Жительница графства Абердиншир рассказала, что водители, двигавшиеся по встречной полосе, начали сигналить ей фарами и махать руками, призывая замедлить ход и остановиться.

«Я пыталась понять, что происходит, и вдруг увидела что-то на дороге. Я остановилась и поняла, что это детеныш тюленя!» – сказала она в интервью BBC.

Женщина перекрыла своим автомобилем место, где находился тюлененок, и включила аварийную сигнализацию. Остановить настойчиво ползущее на середину дороги животное очевидцы пытались ковриком от машины.

Прибывшие на место полицейские оградили детеныша и вызвали организацию по защите животных. Ветеринары, осмотрев животное, отметили, что тюленю около четырех-пяти недель.

По всей видимости, он попал на берег во время прилива и не успел уйти вместе с отливом. В итоге в поисках воды он прополз почти километр, правда, не в ту сторону.

Из-за движения по твердой поверхности детеныш поцарапал ласты. Сейчас он доставлен в центр спасения диких животных, где ветеринары залечат царапины, а после чего выпустят его в море.