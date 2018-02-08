«Застыл в воздухе»: люди падали из корзины на землю при крушении воздушного шара
На юго-востоке Австралии упал воздушный шар, cемь человек получили травмы.
Видео: Desi Acts / Youtube
Воздушный шар совершил жесткую посадку на юго-востоке Австралии, в результате чего семь человек пострадали, сообщает австралийский телеканал SBS.
В момент ЧП на борту находились 15 человек, семеро из них выпали из корзины и получили серьезные травмы шеи и спины. По предварительной информации, причиной трагедии стал резкий порыв ветра.
Как сообщили очевидцы, сначала шар «застыл в воздухе», а потом начал резко терять высоту. После посадки корзина опрокинулась на бок. Ранее подобных случаев в Австралии не было.