«Застыл в воздухе»: люди падали из корзины на землю при крушении воздушного шара

Воздушный шар совершил жесткую посадку на юго-востоке Австралии, в результате чего семь человек пострадали, сообщает австралийский телеканал SBS.

В момент ЧП на борту находились 15 человек, семеро из них выпали из корзины и получили серьезные травмы шеи и спины. По предварительной информации, причиной трагедии стал резкий порыв ветра.

Как сообщили очевидцы, сначала шар «застыл в воздухе», а потом начал резко терять высоту. После посадки корзина опрокинулась на бок. Ранее подобных случаев в Австралии не было.