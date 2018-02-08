Францию накрыл мощный снегопад: лыжники и сноубордисты катаются на Монмартре

Коммунальщики не успевают очищать от снега французские города. Вслед за наводнением на страну обрушился небывалый по местным меркам снегопад. За сутки намело 15-сантиметровые сугробы, такого во Франции не видели около 30 лет.

Неожиданное погодное явление обрадовало экстремалов. Склоны прямо у знаменитого собора Сакре-Кер в Париже облюбовали сноубордисты, а на каменных лестницах Монмартра соревнуются в лыжных спусках.

Выброс адреналина гарантированно получают не только те, кто решили встать на лыжи, но и те, кто рискнули просто добраться до работы. Общественный транспорт практически не ходит. Замедлиться в целях безопасности было рекомендовано и скоростным поездам.

На французских дорогах многокилометровые заторы, на некоторых трассах водители оказались в ловушке и были вынуждены ночевать прямо в машинах.