Илон Маск показал последнее фото электромобиля Tesla в космосе

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото манекена-космонавта, сидящего в спорткаре Tesla Roadster, из космоса. Электромобиль был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли тяжелой ракетой Falcon Heavy.

«Последний снимок Starman в Roadster перед выходом на орбиту Марса и пояса астероидов», – написал Маск в своем аккаунте в Instagram.

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди с мыса Канаверал в США состоялся во вторник, 6 февраля.

Ранее американская компания SpaceX показала лучшие фотографии взлета ракеты, которая вывела полезную нагрузку в виде автомобиля Tesla Roadster с сидящим за его рулем манекеном на гелиоцентрическую орбиту.

Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy не смог сесть и разбился. По словам Маска, на ускорителе сработал только один из трех двигателей, что привело к падению в воду на скорости 480 километров в час.