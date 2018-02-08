Путин обсудит вопросы развития науки и вручит премии молодым ученым в Новосибирске

Россия отмечает главный праздник всех ученых – День науки. Российский лидер Владимир Путин встретит его в одном из ведущих образовательных центров страны – новосибирском Академгородке.

Накануне вечером борт номер один приземлился в аэропорту Толмачево. Программа на 8 февраля обширная: президента ждут в лаборатории Института ядерной физики, на встрече с учеными Сибирского отделения РАН. Глава государства обсудит с экспертами точки роста российской науки, а также вопросы научной дипломатии – своеобразной «мягкой силы» в конкуренции «за умы и сердца».

Путин также вручит премии за инновации. Ранее, 5 февраля, он подписал указ о присуждении президентской премии в области науки для молодых ученых за 2017 год. Ее лауреатами стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН и Максим Никитин из МФТИ. Трое молодых ученых, работающих в разных областях, получат на дальнейшие исследования по 2,5 миллиона рублей.