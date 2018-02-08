В Европе рассказали о рисках войны с Россией

Риск военного конфликта в Европе между странами – членами НАТО и Россией растет. Об этом сказано в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Express.co.uk.

В документе «От края до края» говорится о том, что вероятность войны между Москвой и странами Запада растет из-за несоблюдения сторонами соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений.

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», – говорится в докладе.

Помимо этого, конфликт на юго-востоке Украины и поставки американскими властями Киеву летального оружия осложняют процесс нормализации отношений РФ и Запада.