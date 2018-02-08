Умер один из основоположников современного Интернета

Один из основоположников Интернета и основатель некоммерческой правозащитной организации США Electronic Frontier Foundation (EFF) Джон Барлоу ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Он умер во сне, находясь у себя дома, сообщает New York Daily News.

Барлоу вместе с Митчеллом Капором и Джоном Гилмором основал правозащитную организацию Electronic Frontier Foundation, которая отстаивает права пользователей электронных средств связи. Он также известен благодаря своим работам, посвященным Интернету.