В Лондоне загорелся пассажирский поезд

Пассажирский поезд загорелся на юго-западе Лондона, инцидент произошел в час пик рядом со станцией Беррилендс, пишет The Daily Mail.

Поезд железнодорожной компании South Western Railway следовал от станции Clapham Junction в британской столице в город Уокин.

Очевидцы сообщают, что перед возгоранием они слышали три громких хлопка. Пассажиров поезда эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Издание отмечает, что пожар мог произойти из-за неполадок в электрооборудовании.