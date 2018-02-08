В Лондоне загорелся пассажирский поезд
Возгорание могло произойти из-за неполадок в электрооборудовании.
Фото: Ioannis Sgouromitis/ Twitter
Пассажирский поезд загорелся на юго-западе Лондона, инцидент произошел в час пик рядом со станцией Беррилендс, пишет The Daily Mail.
Поезд железнодорожной компании South Western Railway следовал от станции Clapham Junction в британской столице в город Уокин.
Очевидцы сообщают, что перед возгоранием они слышали три громких хлопка. Пассажиров поезда эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.
Издание отмечает, что пожар мог произойти из-за неполадок в электрооборудовании.