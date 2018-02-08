СМИ: в России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный

Пожизненно осужденный Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, 63-летний мужчина сейчас может находиться в Москве. Отмечается, что это первый случай в России, когда преступник, осужденный пожизненно, выходит на свободу.

Масалимова задержали в 1991 году за убийство пенсионера, у которого он проживал. Злоумышленник задушил пожилого человека, расчленил тело и сжег его в печке. До этого преступник уже отсидел 15 лет за другое убийство.

Суд признал его особо опасным преступником и приговорил к расстрелу, однако в 1998 году указом президента Бориса Ельцина смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Убийца писал жалобы на приговор и все-таки добился исключения признания его особо опасным рецидивистом. После этого Вологодский областной суд признал, что наказание можно смягчить.

Дело Масалимова было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах в умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Заключенного выпустили с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».