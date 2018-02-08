Ученые предсказали скорое затухание Солнца

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что в середине XXI века начнется великий минимум активности Солнца, в результате чего на Землю станет поступать меньше тепла.

Официальный пресс-релиз исследователей выложен на сайте Phys.org.

Проанализировав данные, собранные за 20 лет наблюдений с помощью космического телескопа International Ultraviolet Explorer, специалисты пришли к выводу, что уменьшение активности звезд можно определить по частоте формирования солнечных пятен.

Исследователи считают, что вероятность великого солнечного минимума в обозримом будущем достаточно высока. Однако глобальное похолодание, которое произойдет на Земле, не будет достаточным для того, чтобы компенсировать повышение температуры из-за выброса парниковых газов.