Известного украинского националиста избили в Одессе

В Одессе избили известного неонациста, бывшего главу одесского местного отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Нападение было совершено возле его дома.

«Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова (мэра Одессы – прим. ред.) и как месть за общественную деятельность», – написал Стерненко на своей странице в Facebook.

Также радикал опубликовал в социальной сети фотографии травм.

*«Правый сектор» – запрещенная в России экстремистская организация