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Известного украинского националиста избили в Одессе

Андрей Аркадьев
02:23 08.02.2018
Нападение совершено на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко.
Известного украинского националиста избили в Одессе
Фото: Сергій Стерненко/ Facebook

В Одессе избили известного неонациста, бывшего главу одесского местного отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Нападение было совершено возле его дома.

«Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова (мэра Одессы – прим. ред.) и как месть за общественную деятельность», – написал Стерненко на своей странице в Facebook.

Также радикал опубликовал в социальной сети фотографии травм.

*«Правый сектор» – запрещенная в России экстремистская организация

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