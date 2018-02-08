Известного украинского националиста избили в Одессе
Нападение совершено на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко.
Фото: Сергій Стерненко/ Facebook
В Одессе избили известного неонациста, бывшего главу одесского местного отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Нападение было совершено возле его дома.
«Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова (мэра Одессы – прим. ред.) и как месть за общественную деятельность», – написал Стерненко на своей странице в Facebook.
Также радикал опубликовал в социальной сети фотографии травм.
*«Правый сектор» – запрещенная в России экстремистская организация