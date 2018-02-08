МИД узнал о плане западных СМИ обвинить РФ в кибератаках на Олимпиаду

МИД РФ анонсировал вброс со стороны ряда западных СМИ бездоказательных обвинений России в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отмечают, что беспочвенные обвинения в адрес России могут идти не только со стороны ангажированных СМИ, таких как The Washington Post, BuzzFeed, но и тесно связанных с ЦРУ и АНБ IT-компаний «Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и других. При этом никаких доказательств, как и прежде, представлено не будет.

Министерство поясняет, что очередные вбросы и псевдорасследования готовятся по старому сценарию: Россию уже обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпиады в Пекине в 2008 году, несмотря на то что нападение было совершено Грузией.