Под Петербургом загорелся железнодорожный вокзал: видео
В настоящее время пожар локализован, обстоятельства ЧП устанавливаются.
Видео: Невские Новости/ YouTuube
В городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом загорелся железнодорожный вокзал. Пламя вспыхнуло на втором этаже ремонтируемого здания, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Кадры пожара выложены на YouTube. Посетителей и работников вокзала эвакуировали. В настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет.
Обстоятельства ЧП выясняются.