Под Петербургом загорелся железнодорожный вокзал: видео

В городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом загорелся железнодорожный вокзал. Пламя вспыхнуло на втором этаже ремонтируемого здания, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Кадры пожара выложены на YouTube. Посетителей и работников вокзала эвакуировали. В настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет.

Обстоятельства ЧП выясняются.