В Британии незрячий журналист завел себе лошадь-поводыря

Американская мини-лошадь по кличке Дигби будет помогать британскому журналисту Мохаммеду Салиму Пателу в городе Блэкберн. Мужчина выбрал себе необычного помощника из-за сильного страха перед собаками.

«Я потерял зрение и встречался с множеством людей, у которых есть собаки-поводыри. Однако у меня сильная фобия собак, с которой я не могу справиться, и было здорово, когда я услышал о том, что тренируют специальных лошадей», – приводит его слова Lancashire Telegraph.

Мини-лошадь доставили в Блэкберн из США, чтобы Пател познакомился с будущим помощником. Мужчина уже построил в своем саду небольшую конюшню. По словам журналиста, в течение двух лет Дигби будет проходить специальную дрессировку.