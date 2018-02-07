В Тбилиси расстреляли националистку, воевавшую в Абхазии и Донбассе

В Тбилиси совершено покушение на бывшую участницу вооруженных конфликтов в Донбассе, Абхазии и Южной Осетии Додо Гугешашвили.

Женщина в момент нападения находилась в своей квартире вместе с сыном 1985 года рождения, сообщает «Интерфакс». Неизвестные произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия, Додо получила ранения, ее сын был убит.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их разыскивает полиция. По факту умышленного убийства и попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах возбуждено уголовное дело.

Додо Гугешашвили – полковник запаса, была заместителем командира националистического военизированного формирования «Мхедриони», действовавшего в 1990-х. Члены формирования принимали участие в вооруженных конфликтах в Южной Осетии и Абхазии, в свержении президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

В Донбассе Гугешашвили занималась обучением украинских военнослужащих.