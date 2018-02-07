Власти Москвы обозначили сроки сноса ТЦ «Горбушкин двор»

Власти Москвы начнут сносить торговый центр «Горбушкин двор» не раньше следующего года, но вначале необходимо подготовить проектно-сметную документацию, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Считаем, что в том виде, в котором сегодня существует "Горбушкин двор", он создает большой трафик, неудобства для жителей», – отметил Хуснуллин, пишет ТАСС.

Территорию ТЦ отдадут под строительство жилья или офисов, в том числе под строительство многоквартирных домов для тех, кто переселяется по программе реновации.