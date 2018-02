В Белом доме пообещали создать самую мощную армию за всю историю. Об этом заявила официальный представитель американской администрации Сара Сандерс во время брифинга по итогам принятия двухлетнего бюджета.

По словам Сандерс, согласованный бюджет позволить развить оборонную сферу страны таким образом, что американская армия станет сильнее, чем когда-либо ранее. Представитель Белого дома подчеркнула, что важная роль в достижении подобных бюджетных договоренностей принадлежит президенту США Дональду Трампу.

JUST IN: Sen. McConnell announces "significant" budget deal agreement:"I'm happy to announce that our bipartisan, bicameral negotiations on defense spending and other priorities have yielded a significant agreement."