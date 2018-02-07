Космический корабль «Прогресс МС-08» готовят к первому полету: видео

Специалисты предприятий Роскосмоса совершили авторский осмотр грузового космического корабля «Прогресс МС-08», которому предстоит отправиться в первый полет на Международную космическую станцию 11 февраля.

Видео размещено на YouTube-канале космического агентства. Грузовик был тщательно осмотрен и приведен в горизонтальное положение. Кроме того, специалисты провели накатку головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а».

«Прогресс МС-08» стартует в сторону МКС 11 февраля, он доставит на станцию около двух с половиной тонн груза и научного оборудования. В том числе корабль привезет посылки для обитателей станции, продовольствие, топливо, воду и кислород. Стыковка произойдет у модуля МКС «Звезда».

Ранее стало известно, что в 2018 году начнутся тесты парашютов для нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация», который придет на смену пилотируемым кораблям «Союз» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс». Сотрудники научно-исследовательского института и военные морского испытательного центра испытают парашюты в Крыму, на полигоне вблизи Феодосии.