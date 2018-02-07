ЦБ собирается разработать единый идентификатор для россиян

Центробанк собирается разработать сквозной идентификатор, позволяющий объединить все существующие сведения о жителях России с целью облегчения доступа к полной информации, в том числе для самих граждан. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«У нас с вами есть огромное количество уникальных идентификаторов – есть СНИЛС, номер в свидетельстве о рождении, номер паспорта, номер пенсионного удостоверения. Грубо говоря, мы оцифрованы по полной в разных системах и документах», – заявила зампред Центробанка, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Банк России хочет, не обременяя потребителей, связать эти данные идентификатором.

«Это технологический сквозной идентификатор, который потребитель не будет видеть, но он будет связывать информацию на уровне разных систем», – заявила Скоробогатова.

Как она отметила, физическое лицо, имея несколько идентификаторов, будет иметь возможность, помня любой идентификатор из связки, собрать о себе ту информацию, которая есть в разных базах.

Это нововведение, возможно, появится через два года, пока же обсуждается создание сквозного идентификатора с Минфином и Минкомсвязью. Разработку предложений по созданию и использования сквозного идентификатора собираются закончить к концу этого года.