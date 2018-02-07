Навстречу рекордам: Путин проинспектировал спортивный кластер в столице Универсиады-2019

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где следующем году запланирована Всемирная универсиада. Сегодня президент решил проверить лично, насколько все готово к большому событию.

Путин осмотрел многофункциональный спортивный кластер «Сопка». Комплекс включает в себя два блока. В одном из них находится медико-восстановительный центр ФМБА России, в другом расположены залы для фитнеса и акробатики, а также конференц-залы. В состав кластера входят горнолыжные трассы, комплекс для хаф-пайпа и многое другое. Главе государства показали часть залов, заявив, что комплекс начнет работу 15 февраля.

«Наша общая цель известна – подарить мировому студенческому спорту хороший, незабываемый праздник. Успешный опыт у нас есть, и здесь не нужно лишних слов, несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в сегодняшнем олимпийском цикле. Но без всяких сомнений наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», – заявил Путин.

Помимо официальных совещаний Путин посетил несколько спортивных объектов. Среди них новая ледовая арена, на ней проводят тренировки юные хоккеисты и футболисты из клуба «Тотэм». В 2016 году спортсмены стали чемпионами мира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.