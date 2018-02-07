Немецкие депутаты посоветовали послу Украины в Германии поучиться дипломатии

Депутаты из Германии, которые находятся с официальным визитом на территории российского Крыма, посоветовали послу Украины в стране Андрею Мельнику обучиться дипломатии прежде, чем делать неприемлемые заявления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев — и прежде всего в Германии», - передал слова немецкого парламентария Хельмута Цайфельда депутат Государственного совета Крыма Юрий Гемпель.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник написал на личной странице в Twitter, что якобы «вправил мозги» представителям партии «Альтернатива для Германии» за «преступный вояж» их однопартийцев, к которой относится немецкая делегация в Крыму. Именно это заявление прокомментировали парламентарии.

До этого так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», расположенная в Киеве, завела уголовное дело на нескольких немецких депутатов после их поездки в российский Крым. Делегацию немецких депутатов обвиняют в «незаконном» посещении полуострова, которое началось в прошлую субботу и продлится до 9 февраля.