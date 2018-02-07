Лавров заявил об аллергии у Запада на успехи России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об аллергии западных стран на успехи России на внутреннем и внешнем фронтах. Об этом он заявил, выступая с мастер-классом для финалистов конкурса «Лидеры России».

«В контексте смены эпох (перехода – прим. ред.), эпохи доминирования исторического Запада на эпоху многополярную, у многих наших европейских и западных коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешнем», – приводит слова министра сайт «Комсомольской правды».

Также Лавров отметил, что Соединенные Штаты особенно болезненно воспринимают то, что после многих столетий доминирования на мировой арене приходится наблюдать, как не получается диктовать всем свою волю.

По его словам, становление многоцентричного мира будет проходить постепенно.

В Сочи в среду, 7 февраля, открылся финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», в нем участвуют 300 человек из 54 регионов России.