Надежда умирает последней – Лавров об отношениях США и России

Несмотря на все предпринятые Российской Федерацией попытки наладить отношения с Соединенными Штатами Америки, прогресса в этом вопросе пока не наблюдается. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Наверное, можно упрекать нас в том, что мы недостаточно креативно работаем, но наши попытки начать какой-то деполитизированный диалог пока ни к чему не приводят», – отметил глава российской дипломатии во время выступления на мастер-классе для участников конкурса «Лидеры России».

Тем не менее Россия не собирается прекращать попытки диалога с США, поскольку «надежда умирает последней», добавил Сергей Лавров.

В ходе того же выступления глава МИД РФ затронул и несколько других тем, в том числе вопрос о российских олимпийцах. Лавров подчеркнул, что Запад не предъявлял доказательств и фактов употребления спортсменами из России допинга, ограничившись одними подозрениями.