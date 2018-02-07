СМИ: дагестанским чиновникам запретили выезжать из России

Дагестанским чиновникам всех уровней запрещен выезд за пределы Российской Федерации, данные о них уже переданы в пограничную службу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Один из источников издания заявил, что с сегодняшнего дня и до окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации республики введен полный запрет на выезд за рубеж всем руководящим работникам Дагестана.

Второй источник подтвердил эти сведения и уточнил, что данная информация была доведена до администраций как территориального уровня, так и республиканского.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что представители силовых структур проводят масштабные выемки документов во всех ведомствах и министерствах республики.

Как заявили источники «Ленты.ру», происходящее – начало массовой чистки аппаратов, которая продлится по меньшей мере несколько месяцев.