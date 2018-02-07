СМИ: в службу судебных приставов Дагестана пришли с обысками

В Республике Дагестан начали проверку деятельности местного Управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает сайт телеканала «360».

В данный момент в помещениях службы приставов в Дагестане проходят обыски, уполномоченные лица изымают ведомственные документы и опрашивают свидетелей. Предположительно, эта проверка связана с делом бывшего главы республики Абдусамада Гамидова.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Гамидова и постановил оставить его под стражей до 5 апреля. Бывший глава региона подозревается в хищениях.

Помимо Гамидова, по подозрению в коррупции были задержаны двое его заместителей – Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев. При обыске у бывших высокопоставленных чиновников были найдены оружие и боеприпасы, в том числе несколько автоматов.