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СМИ: в службу судебных приставов Дагестана пришли с обысками

Вадим Синицын
17:35 07.02.2018
Уполномоченные лица опрашивают свидетелей и ведут обыски.
СМИ: в службу судебных приставов Дагестана пришли с обысками
Фото: Алексей Куденко РИА Новости

В Республике Дагестан начали проверку деятельности местного Управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает сайт телеканала «360».

В данный момент в помещениях службы приставов в Дагестане проходят обыски, уполномоченные лица изымают ведомственные документы и опрашивают свидетелей. Предположительно, эта проверка связана с делом бывшего главы республики Абдусамада Гамидова.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Гамидова и постановил оставить его под стражей до 5 апреля. Бывший глава региона подозревается в хищениях.

Помимо Гамидова, по подозрению в коррупции были задержаны двое его заместителей – Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев. При обыске у бывших высокопоставленных чиновников были найдены оружие и боеприпасы, в том числе несколько автоматов.

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