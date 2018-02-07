Мы увидели две сотни ракет из СССР, это леденящий ужас – экс-министр обороны США рассказал о «ядерном сбое»

В 1979 году дежурный военный, который служил в Управлении ядерными силами США и следил за возможной угрозой, увидел на экране, что в Америку из Советского Союза летят около 200 межконтинентальных ядерных ракет. Этот случай мог стать началом чудовищной катастрофы, как рассказал бывший министр обороны США Уильям Перри на презентации своей книги «Мой путь по краю ядерной пропасти» в Москве.

Когда это произошло, Уильям Перри был заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки. По его словам, дежурный доложил, что видит на компьютере две сотни ядерных ракет, летящих из СССР в США. Перри отметил, при этом известии он испытал леденящий ужас.

«Оказалось, что тревога была ложной. Позднее мы выяснили, что ошибка возникла из-за того, что установили не боевую пленку, а учебную. Здесь мы имеем дело с человеческой ошибкой», – рассказал Уильям Перри.

К счастью, в 1979 году катастрофы удалось избежать. Ее также удалось избежать в 1983 году, когда сбой произошел уже на стороне Советского Союза. Тогда Станислав Петров получил предупреждение о ракетной ядерной атаке со стороны США. Однако подполковник заподозрил сбой системы, и его наблюдательность позволила предотвратить ядерную войну. Станислав Петров ушел из жизни в мае 2017 года.