Экс-министр экономики Татарстана назначен председателем правительства Дагестана

Бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов назначен председателем правительства Республики Дагестан. Соответствующий указ подписал врио главы республики Владимир Васильев.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Конституции Республики Дагестан назначить Здунова Артема Алексеевича председателем правительства Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в тексте указа, который датирован 7 февраля 2018 года.

В понедельник, 5 февраля, Васильев объявил об отставке правительства Дагестана и поручил ему продолжить выполнение функций до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Напомним, в январе в республику для проверки состояния законности приехала спецкомиссия из Москвы. В рамках ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов. Кроме того, прошли обыски в администрации Табасаранского района республики.

Пятого февраля Следственный комитет России заявил о задержании врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и «иных лиц». Им вменяют хищение денежных средств, выделенных на соцпрограммы.