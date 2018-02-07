«Мертвый» волк ожил и отомстил охотнику: видео

Раненый охотниками волк неожиданно пришел в себя и напал на своих обидчиков в Казахстане. Видео, на котором запечатлен момент мести животного, доступно в Сети.

Судя по записи, охотники серьезно ранили волка и посчитали, что он мертв. Животное с раной на шее лежало совершенно неподвижно, и мужчины были уверены, что оно не представляет опасности. Они обсуждали охоту и снимали волка на телефон.

Однако один из охотников допустил роковую ошибку, решив пнуть «мертвое» животное. После пинка волк резко ожил и напал на обидчика. Снимающий на видео охотник отложил телефон, не прерывая съемки, и поспешил на помощь товарищу.

Как сообщают местные СМИ, никто из охотников в результате атаки волка серьезно не пострадал. Сам зверь после происходящих на видео событий все-таки умер от полученных ран.