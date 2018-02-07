Новая ядерная доктрина: как Трамп превращается в Рейгана

Читая новую американскую ядерную доктрину, опубликованную 2 февраля, можно найти много общего с принятой во времена Рональда Рейгана «доктриной неоглобализма». Такое мнение еженедельнику «Звезда» высказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению аналитика, у обеих доктрин имеется схожий инструментарий. Оба документа, отмечает Леонков, отражают планы военно-политического руководства США по достижению глобального мирового господства.