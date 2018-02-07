Пранкер Вован предложил Джиму Керри зарегистрироваться в российских соцсетях

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что поддерживает голливудского артиста Джима Керри в желании уйти из Facebook и предлагает ему зарегистрироваться в российских социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее известный актер написал в микроблоге Twitter, что избавляется от акций Facebook, а свою страницу удаляет из-за «российского вмешательства» в выборы. К своему сообщению он добавил тег unfriendfacebook («расфрендь Facebook») и картинку, на которой изображен основатель компании Марк Цукерберг.

«Полностью поддерживаю Джима Керри. Нечего делать в этом "неправильном" Facebook, что даже заразил актера паранойей. Пусть регистрируется в наших "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Оттуда точно никто не вмешается в американские выборы», – заявил пранкер.

В конгрессе Соединенных Штатов в настоящее время проводится несколько расследований по поводу «российского вмешательства» в президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Предполагается, что это «вмешательство», возможно, происходило посредством популярных соцсетей. Facebook пришел к выводу, что «российские действующие лица» стоят примерно за 80 тысячами записей, которые могли прочесть до 126 миллионов жителей США, но как это могло повлиять на выборы, в компании не сообщают.

Российская Федерация многократно опровергала данные обвинения, называя их голословными и отмечая, что доказательства ни разу не были представлены.